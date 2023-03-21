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ЭКОНОМИКА РБ
В МОГИЛЕВСКОЙ ОБЛАСТИ ЦЕНЫ НА ПРОМТОВАРЫ В ФЕВРАЛЕ ВЫРОСЛИ НА 1,2%
18:13 21.03.2023
В Могилевской области индекс цен производителей промышленной продукции в феврале 2023 г. по сравнению с январем 2023 г. составил 101,2%, с декабрем 2022 г. – 101,5%.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в том числе индекс цен на инвестиционные товары составил 101,7% и 101,5% соответственно, промежуточные товары – 101,7% и 102%, потребительские товары – 99,9% и 100,5% соответственно.
Индекс цен производителей сельскохозяйственной продукции в феврале 2023 г. по сравнению с январем 2023 г. составил 100,8%, с декабрем 2022 г. – 100,6%, в том числе в растениеводстве – 101,0% и 101,2%, животноводстве – 100,7% и 100,4% соответственно.
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