МТС с 29 марта 2023 года изменяет стоимость услуг международной связи, открытого интернета в роуминге, а также некоторых сервисных и дополнительных услуг.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе компании, без изменений останется абонентская плата по тарифным планам, звонки внутри сети МТС и в другие сети Беларуси, SMS, а также стоимость интернет-трафика, потребленного сверх подключенных пакетов.