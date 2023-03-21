В Минске розничный товарооборот в январе-феврале 2023 г. составил 3 179,2 млн рублей, или 93,7% в сопоставимых ценах к уровню января-февраля 2022 г.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении столицы, розничный товарооборот организаций торговли, на который пришлось 96,7% розничного товарооборота города Минска, в январе-феврале 2023 г. составил 3 074,1 млн рублей, или 93,8% в сопоставимых ценах к соответствующему периоду предыдущего года.

Оптовый товарооборот в январе-феврале 2023 г. составил 12 424,6 млн рублей, или 74,4% в сопоставимых ценах к уровню января-февраля 2022 г.

Товарооборот общественного питания в январе-феврале 2023 г. составил 330,5 млн. рублей, или 103,1% в сопоставимых ценах к уровню января-февраля 2022 г.