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ЭКОНОМИКА РБ
СНИЖЕНИЕ РОЗНИЧНОГО ТОВАРООБОРОТА В МИНСКЕ ЗА ЯНВАРЬ-ФЕВРАЛЬ УСКОРИЛОСЬ ДО 6,3%
17:44 21.03.2023
В Минске розничный товарооборот в январе-феврале 2023 г. составил 3 179,2 млн рублей, или 93,7% в сопоставимых ценах к уровню января-февраля 2022 г.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении столицы, розничный товарооборот организаций торговли, на который пришлось 96,7% розничного товарооборота города Минска, в январе-феврале 2023 г. составил 3 074,1 млн рублей, или 93,8% в сопоставимых ценах к соответствующему периоду предыдущего года.
Оптовый товарооборот в январе-феврале 2023 г. составил 12 424,6 млн рублей, или 74,4% в сопоставимых ценах к уровню января-февраля 2022 г.
Товарооборот общественного питания в январе-феврале 2023 г. составил 330,5 млн. рублей, или 103,1% в сопоставимых ценах к уровню января-февраля 2022 г.
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