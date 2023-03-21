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ЭКОНОМИКА РБ
КГК ПРИОСТАНОВИЛ РАБОТУ ЧАСТНОГО МАГАЗИНА В САМОХВАЛОВИЧАХ
17:31 21.03.2023
Комитет госконтроля Минской области вынес предписание на приостановление деятельности торгового объекта частного предприятия «Швалс» в агрогородке Самохваловичи Минского района.
Как сообщили ЭКОПРЕСС ЭКОПРЕСС в КГК Беларус, причина закрытия магазина – неисполнение ранее выданных рекомендаций по устранению нарушений законодательства.
При повторной проверке торгового объекта были выявлены факты грубых нарушений правил торговли, в том числе отсутствие ценников на товары и реализация товаров без документов, подтверждающих их происхождение.
Кроме того, продукция реализовывалась с нарушением температурных режимов, а продавец не имела медицинской справки о состоянии здоровья. Еще один работник торгового объекта не был официально трудоустроен.
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