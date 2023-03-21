ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
21.03.2023

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


В БЕЛАРУСИ БОЛЕЕ 3 МЛН ИНДУКЦИОННЫХ СЧЕТЧИКОВ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ ЗАМЕНЕНЫ НА ЭЛЕКТРОННЫЕ


17:03 21.03.2023

В Беларуси более 3 млн индукционных счетчиков электроэнергии у бытовых абонентов заменены на электронные. Об этом сообщил начальник управления сбыта энергии ГПО «Белэнерго» Виктор Житкевич.

По его словам, в стране продолжается поэтапная работа по замене устаревших индукционных приборов учета на современные электронные счетчики.

«В 2015 году принята Программа модернизации приборного учета электрической энергии, которой предусмотрена замена 3,5 млн индукционных счетчиков на электронные, - напомнил он. - По данным на 1 января 2023 года, заменено более 3 млн счетчиков граждан в многоквартирных жилых домах».

Главными преимуществами электронных счетчиков специалист назвал высокую точность учета потребляемой электроэнергии, а также возможность дистанционно передавать показания.

«Эти показания направляются для включения в расчетные программы энергоснабжающих организаций, передаются в ЕРИП для дальнейшей оплаты населением за потребленную электроэнергию», - пояснил Виктор Житкевич.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 21.03.2023
валюта курс
EUR 3.0640
USD 2.8708
RUB 3.7284
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 21.03.2023
валюта курс +/-
EUR 3.0722 +0.0052
USD 2.8603 -0.0105
RUB 3.7306 +0.0022
все курсы архив

Курсы в банках
на 21.03.2023
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.0320 3.0580
USD 2.8500 2.8600
RUB 2.8000 3.7500
подробнее

Конвертация в банках
на 21.03.2023
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.0640 1.0710
EUR/RUB 80.8000 106.8000
USD/RUB 75.8000 100.0000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2023, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте