В Беларуси более 3 млн индукционных счетчиков электроэнергии у бытовых абонентов заменены на электронные. Об этом сообщил начальник управления сбыта энергии ГПО «Белэнерго» Виктор Житкевич.

По его словам, в стране продолжается поэтапная работа по замене устаревших индукционных приборов учета на современные электронные счетчики.

«В 2015 году принята Программа модернизации приборного учета электрической энергии, которой предусмотрена замена 3,5 млн индукционных счетчиков на электронные, - напомнил он. - По данным на 1 января 2023 года, заменено более 3 млн счетчиков граждан в многоквартирных жилых домах».

Главными преимуществами электронных счетчиков специалист назвал высокую точность учета потребляемой электроэнергии, а также возможность дистанционно передавать показания.

«Эти показания направляются для включения в расчетные программы энергоснабжающих организаций, передаются в ЕРИП для дальнейшей оплаты населением за потребленную электроэнергию», - пояснил Виктор Житкевич.