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ЭКОНОМИКА РБ
ЗА ЯНВАРЬ-ФЕВРАЛЬ В БЮДЖЕТ ГРОДНЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ПОСТУПИЛО БОЛЕЕ 554 МЛН РУБЛЕЙ
16:48 21.03.2023
Бюджет Гродненской области в январе-феврале 2023 года пополняли 15,9 тыс. организаций, 27,4 тыс. индивидуальных предпринимателей и 627,4 тыс. физических лиц.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре областной инспекции МНС, в консолидированный бюджет области за январь-февраль 2023 года поступило 554,4 млн рублей, что в сопоставимых ценах на 32,1% больше аналогичного периода прошлого года.
Основной объем доходов консолидированного бюджета сформирован за счет поступлений от организаций – 93,5%, или 518,1 млн рублей.
Поступления от индивидуальных предпринимателей составили 24,8 млн рублей, физических лиц - 11,3 млн рублей, или 4,5% и 2,0% поступлений соответственно.
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