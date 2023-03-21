Бюджет Гродненской области в январе-феврале 2023 года пополняли 15,9 тыс. организаций, 27,4 тыс. индивидуальных предпринимателей и 627,4 тыс. физических лиц.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре областной инспекции МНС, в консолидированный бюджет области за январь-февраль 2023 года поступило 554,4 млн рублей, что в сопоставимых ценах на 32,1% больше аналогичного периода прошлого года.

Основной объем доходов консолидированного бюджета сформирован за счет поступлений от организаций – 93,5%, или 518,1 млн рублей.

Поступления от индивидуальных предпринимателей составили 24,8 млн рублей, физических лиц - 11,3 млн рублей, или 4,5% и 2,0% поступлений соответственно.