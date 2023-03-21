28-29 марта в Минске пройдет IT-Security Conference – VIII конференция «Технологии защиты информации и информационная безопасность организаций».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе СООО «Белорусские облачные технологии» (beCloud), площадка форума соберет представителей государственных органов, бизнеса, некоммерческих организаций, научных институтов и пр., чья сфера деятельности связана с информационной безопасностью и защитой данных.

В ходе мероприятия участники конференции ознакомятся с новейшими технологиями и разработками в области защиты информации и информационной безопасности, обменяются опытом в рамках дискуссий, практических секций и выставки форума.

В программе заявлены следующие тематические блоки:

Вызовы и угрозы информационной безопасности. Законодательное и нормативно-правовое регулирование в области информационной безопасности;

Механизмы эффективного противодействия киберпреступности. Практика мониторинга и реагирования на кибератаки;

Социальная инженерия и способы противодействия;

Пути повышения осведомленности в области кибербезопасности;

Техническая защита персональных данных;

Безопасность цифровых платформ и облачных серверов, облачные сервисы безопасности;

Отраслевые SOC. АСОИ FINCERTBY – вопросы взаимодействия;

Актуальные киберугрозы для критически важных объектов информатизации;

Практический опыт решения проблемных вопросов в информационной безопасности.

Ознакомиться более подробно о мероприятии, условиях участия, регистрации можно на сайте конференции its.it-event.by.