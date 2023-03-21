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ЭКОНОМИКА РБ
В МИНСКЕ 28-29 МАРТА ПРОЙДЕТ IT-SECURITY CONFERENCE
15:48 21.03.2023
28-29 марта в Минске пройдет IT-Security Conference – VIII конференция «Технологии защиты информации и информационная безопасность организаций».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе СООО «Белорусские облачные технологии» (beCloud), площадка форума соберет представителей государственных органов, бизнеса, некоммерческих организаций, научных институтов и пр., чья сфера деятельности связана с информационной безопасностью и защитой данных.
В ходе мероприятия участники конференции ознакомятся с новейшими технологиями и разработками в области защиты информации и информационной безопасности, обменяются опытом в рамках дискуссий, практических секций и выставки форума.
В программе заявлены следующие тематические блоки:
Вызовы и угрозы информационной безопасности. Законодательное и нормативно-правовое регулирование в области информационной безопасности;
Механизмы эффективного противодействия киберпреступности. Практика мониторинга и реагирования на кибератаки;
Социальная инженерия и способы противодействия;
Пути повышения осведомленности в области кибербезопасности;
Техническая защита персональных данных;
Безопасность цифровых платформ и облачных серверов, облачные сервисы безопасности;
Отраслевые SOC. АСОИ FINCERTBY – вопросы взаимодействия;
Актуальные киберугрозы для критически важных объектов информатизации;
Практический опыт решения проблемных вопросов в информационной безопасности.
Ознакомиться более подробно о мероприятии, условиях участия, регистрации можно на сайте конференции its.it-event.by.
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