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ЭКОНОМИКА РБ
ЦЕНЫ НА ПРОДТОВАРЫ В МОГИЛЕВСКОЙ ОБЛАСТИ С НАЧАЛА ГОДА ВЫРОСЛИ НА 2,5%
14:45 21.03.2023
В Могилевской области индекс цен на продовольственные товары в феврале 2023 г. по сравнению с январем 2023 г. составил 101%, с декабрем 2022 г. – 102,5%
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, за февраль 2023 года цены на продтовары выросли по сравнению с февралем 2022 года на 12,7%. В январе-феврале текущего года продтовары подорожали на 12,8% к уровню января-февраля 2022 года.
Цены на непродовольственные товары в феврале 2023 г. по сравнению с январем не изменились, с начала года – подросли на 0,4%. В феврале 2023 года цены на непродовольственные товары увеличились к уровню февраля 2022 года на 12,4%. За январь-февраль 2023 года рост цен составил 12,6% к соответствующему периоду прошлого года.
Цены на услуги в феврале 2023 г. по сравнению с январем увеличились на 2,6%, с декабрем 2022 г. – на 3,4%. Годовой рост цен за февраль 2023 года составил 8,1%. За январь-февраль 2023 года стоимость услуг стала дороже по сравнению с январем-февралем 2022 года на 8,6%.
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