Завершен прием заявок на XX Юбилейный конкурс Интернет-премия ТИБО.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Министерстве связи и информатизации, всего на конкурс в этом году было подано 206 заявок.

В 2023 году конкурс проводится по 10 основным номинациям:

Органы государственного управления и власти (54 заявки).

Информационный ресурс (27).

Образование и наука (33).

Для детей и юношества (10).

Здоровье и медицина (22).

Спорт (7).

Туризм и отдых (8).

Корпоративные Интернет-ресурсы (24).

Интернет-торговля (5).

Корпоративные аккаунты в социальных сетях (16).

Кроме того, жюри конкурса дополнительно имеет право выдвинуть на соискание интернет-премии любой белорусский интернет-ресурс, достойный и заслуживающий по их мнению награды конкурса. Решение по каждому из выдвинутых ресурсов принимается голосованием членов жюри на итоговом заседании.

Награждение победителей и призеров конкурса состоится в дни работы форума ТИБО (21 апреля 2023 г., пр. Победителей, 111А). В церемонии награждения традиционно примут участие руководители профильных министерств и ведомств, общественных организаций.

Интернет-премия ТИБО проводится в Беларуси ежегодно с 2003 года. Основными целями конкурса являются популяризация лучших интернет-ресурсов национального сегмента, содействие развитию национального сегмента в интернете как среды для продвижения товаров и услуг, профессиональной деятельности, творчества, отдыха, общения.

С начала проведения конкурса в нем приняло участие около 9000 белорусских интернет-ресурсов.

Организаторами конкурса Интернет-премия ТИБО являются: Министерство связи и информатизации, Министерство информации, ЗАО «Техника и коммуникации».