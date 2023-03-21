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ЭКОНОМИКА РБ
НА XX КОНКУРС ИНТЕРНЕТ-ПРЕМИЯ ТИБО ПОДАНО 206 ЗАЯВОК
14:22 21.03.2023
Завершен прием заявок на XX Юбилейный конкурс Интернет-премия ТИБО.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Министерстве связи и информатизации, всего на конкурс в этом году было подано 206 заявок.
В 2023 году конкурс проводится по 10 основным номинациям:
Органы государственного управления и власти (54 заявки).
Информационный ресурс (27).
Образование и наука (33).
Для детей и юношества (10).
Здоровье и медицина (22).
Спорт (7).
Туризм и отдых (8).
Корпоративные Интернет-ресурсы (24).
Интернет-торговля (5).
Корпоративные аккаунты в социальных сетях (16).
Кроме того, жюри конкурса дополнительно имеет право выдвинуть на соискание интернет-премии любой белорусский интернет-ресурс, достойный и заслуживающий по их мнению награды конкурса. Решение по каждому из выдвинутых ресурсов принимается голосованием членов жюри на итоговом заседании.
Награждение победителей и призеров конкурса состоится в дни работы форума ТИБО (21 апреля 2023 г., пр. Победителей, 111А). В церемонии награждения традиционно примут участие руководители профильных министерств и ведомств, общественных организаций.
Интернет-премия ТИБО проводится в Беларуси ежегодно с 2003 года. Основными целями конкурса являются популяризация лучших интернет-ресурсов национального сегмента, содействие развитию национального сегмента в интернете как среды для продвижения товаров и услуг, профессиональной деятельности, творчества, отдыха, общения.
С начала проведения конкурса в нем приняло участие около 9000 белорусских интернет-ресурсов.
Организаторами конкурса Интернет-премия ТИБО являются: Министерство связи и информатизации, Министерство информации, ЗАО «Техника и коммуникации».
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