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ЭКОНОМИКА РБ


ЗА НЕДЕЛЮ В МИНСКЕ ПОДОРОЖАЛИ ТОЛЬКО ОДНОКОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ


13:38 21.03.2023

За неделю, с 13 по 20 марта 2023 года, 10% продавцов квартир в Минске повысили цены, но средняя стоимость метра все равно снизилась.

Как пишет Realt, за последние семь дней число объявлений в базе Realt сократилось на 3,3% - с 18,5 до 17,9 тысячи. Среди продавцов, размещавших свои объявления на предыдущей неделе, снизили цены 5% из них, средний размер скидки варьировался от $1000 до $3000. В то же время в 10% объявлений цены увеличились — от $360 до $500. Также было размещено более 1,5 тысячи новых объявлений с более низкими ценами относительно прошлого периода.

Индекс цен на квартиры в Минске на фоне описанных выше изменений за неделю снизился на 0,1% и составил $1252. Представленный индекс цен на вторичном рынке сильно подвержен влиянию большого числа объявлений о продаже квартир в отдельных новостройках (не весь первичный рынок). Средняя цена квадратного метра без учета такого влияния сейчас равна $1482, что на 2% меньше, чем в прошлый понедельник.

Количество объявлений в разрезе числа комнат уменьшилось во всех случаях. «Однушек» и «трешек» стало меньше на 4% в обоих случаях, 2-комнатных квартир — на 3%, 4-комнатных — только на 1,5%.

Среди районов существеннее всего снизилось предложение квартир в Первомайском и Октябрьском — минус 13% и 11% соответственно. В то же время количество объявлений за неделю увеличилось в Заводском и Партизанском районах — плюс 3% в обоих случаях.

В разрезе числа комнат рост средних цен отмечался только у 1-комнатных квартир — плюс 0,6%. В остальных случаях средние цены снизились, существеннее всего у 3-комнатных — минус 0,7%.

Среди районов города динамика была разнонаправленной. Наибольший рост средней цены квадратного метра отмечался в Центральном — плюс 3,1%. При этом наибольшее снижение зафиксировано в Первомайском и Заводском районах — минус 0,8% и 0,6% соответственно.
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