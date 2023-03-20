В январе-феврале 2023 г. грузооборот транспортных организаций Минска составил 01,8 млрд тонно-километров, или 69,3% к соответствующему периоду 2022 года.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении столицы, пассажирооборот за январь-февраль составил 1399,1 млн пассажиро-километров, или 127,4% к соответствующему периоду 2022 года.

Услугами пассажирского транспорта воспользовались 104,9 млн человек, или 105,7% к январю-февралю 2022 г.

Информация по грузоперевозкам транспортных организаций столицы не представлена.