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ЭКОНОМИКА РБ
КОМПАНИЯ А1 ПЕРЕСТАЛА ПОДДЕРЖИВАТЬ СЕРВИС MOBILEDOC
12:53 21.03.2023
Провайдер телеком-, ИКТ- и контент-услуг А1 информирует о завершении с 1 марта 2023 г. поддержки сервиса доставки электронных документов на базе системы электронного документооборота республиканского унитарного предприятия «Национальный центр электронных услуг» MobileDoc.
Как сообщили ЭКОЛРЕСС в пресс-службе компании, поддержка прекращена в связи с решением поставщика сервиса.
MobileDoc является дополнительным сервисом для клиентов – юридических лиц, использующих услуги «Доступ к сервисам инфраструктуры мобильной ЭЦП» и SIMiD от А1.
Кроме того, с 20 марта 2023 г. внесены изменения в Порядок предоставления товара в рассрочку клиентам – физическим лицам.
Также компания А1 информирует о внесении изменений с 30 марта 2023 года в следующие публичные документы:
договор об оказании услуг по сети фиксированной связи;
договор об оказании услуг электросвязи;
правила предоставления услуг на тарифах с предоплатой;
порядок предоставления услуги SIMiD и услуги «Доступ к сервисам инфраструктуры мобильной ЭЦП».
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