Провайдер телеком-, ИКТ- и контент-услуг А1 информирует о завершении с 1 марта 2023 г. поддержки сервиса доставки электронных документов на базе системы электронного документооборота республиканского унитарного предприятия «Национальный центр электронных услуг» MobileDoc.

Как сообщили ЭКОЛРЕСС в пресс-службе компании, поддержка прекращена в связи с решением поставщика сервиса.

MobileDoc является дополнительным сервисом для клиентов – юридических лиц, использующих услуги «Доступ к сервисам инфраструктуры мобильной ЭЦП» и SIMiD от А1.

Кроме того, с 20 марта 2023 г. внесены изменения в Порядок предоставления товара в рассрочку клиентам – физическим лицам.

Также компания А1 информирует о внесении изменений с 30 марта 2023 года в следующие публичные документы:

договор об оказании услуг по сети фиксированной связи;

договор об оказании услуг электросвязи;

правила предоставления услуг на тарифах с предоплатой;

порядок предоставления услуги SIMiD и услуги «Доступ к сервисам инфраструктуры мобильной ЭЦП».