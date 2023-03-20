Индекс цен производителей промышленной продукции Гродненской области в феврале 2023 г. по сравнению с январем 2023 г. составил 99,9%, с декабрем 2022 г. – 100,1%.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в том числе индекс цен на инвестиционные товары составил 100,6% и 102% соответственно, промежуточные товары – 101,4% и 101,5%, потребительские товары – 98,1% и 98,2% соответственно.

Индекс цен производителей сельскохозяйственной продукции в феврале 2023 г. по сравнению с январем 2023 г. составил 99,8%, с декабрем 2022 г. – 99,8%, в том числе в растениеводстве – 100,3% и 100,6% соответственно, животноводстве – 99,7% и 99,5%.