ЭКОНОМИКА РБ

СНИЖЕНИЕ ВРП МИНСКА В ЯНВАРЕ-ФЕВРАЛЕ ЗАМЕДЛИЛОСЬ ДО 6,3%

11:10 21.03.2023 Согласно первой оценке, объем валового регионального продукта (ВРП) Минска за январь-февраль 2023 года в текущих ценах составил 9,7 млрд рублей. Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении столицы, в сопоставимых ценах ВРП Минска снизился на 6,3% к уровню января-февраля 2022 года.