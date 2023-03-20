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ЭКОНОМИКА РБ
ИЗ БЕЛАРУСИ ВЫВЕЗЛИ ПЕРВУЮ ПАРТИЮ ОПАСНЫХ ОТХОДОВ
10:27 21.03.2023
Из Беларуси 17 марта 2023 года вывезли первую партию опасных отходов, содержащих полихлорированные бифенилы (ПХБ), на экологически безопасное уничтожение за пределами страны.
Мероприятие реализовано в рамках проекта международной технической помощи «Устойчивое управление стойкими органическими загрязнителями и химическими веществами в Республике Беларусь, ГЭФ-6», координацию которого осуществляет Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Министерстве природных ресурсов и охраны окружающей среды, первыми с территории страны были вывезены почти 18 тонн отходов 1-го класса опасности: силовые конденсаторы с диэлектриком на основе ПХБ РУП «Могилевэнерго» (филиал «Могилевские электрические сети»). Отходы будут утилизованы на специализированном заводе в швейцарском городе Базель.
Напомним, указом № 594 от 26 декабря 2003 г. Беларусь присоединилась к Стокгольмской конвенции о стойких органических загрязнителях и последовательно выполняет взятые на себя обязательства.
Согласно Стокгольмской конвенции, наша страна обязана до 2025 года завершить эксплуатацию всего оборудования, содержащего ПХБ, а до 2028 года территория Беларуси должна быть полностью очищена от таких опасных отходов.
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