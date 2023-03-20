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ЭКОНОМИКА РБ
В ГРОДНЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ЦЕНЫ НА ПРОДТОВАРЫ С НАЧАЛА ГОДА УВЕЛИЧИЛИСЬ НА 2%
10:09 21.03.2023
В Гродненской области цены на продовольственные товары в феврале 2023 г. по сравнению с январем 2023 г. выросли на 0,6%, с декабрем 2022 г. – на 2%.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, за февраль 2023 года цены на продовольствие повысились по сравнению с февралем 2022 года на 13,7%. В январе-феврале 2023 года цены к соответствующему периоду прошлого года выросли на 14,25.
Непродовольственные товары в феврале 2023 г. стали дороже по сравнению с январем на 1%, с декабрем 2022 г. – на 1,4%. За февраль 2023 года к уровню февраля 2022 года цены на непродовольственные товары увеличились на 13,1%. В январе-феврале текущего года уровню 2022 года цены выросли на 12,9%.
Цены на услуги в феврале 2023 г. по сравнению с январем увеличились на 2,7%, с начала года – на 3,7%. В феврале 2023 года стоимость услуг выросла по сравнению с февралем 2022 года на 7,9%. За январь-февраль текущего года цены на услуги увеличились на 8,3% к уровню января-февраля 2022 года.
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