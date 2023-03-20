Цены на автомобильное топливо на АЗС Беларуси с 21 марта 2023 года снизится на 1 копейку.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе концерна «Белнефтехим», цена на бензин на бензин АИ-92-К5-Евро составит 2,33 рубля, АИ-95-К5-Евро – 2,43 рубля, АИ-98-К5-Евро – 2,65 рубля, дизельное топливо – 2,43 рубля.

Это уже третье снижение цен на автомобильное топливо в текущем году. Последний раз цена на топливо изменялась 14 марта.

Напомним, в 2022 году цена на топливо изменялась 18 раз.