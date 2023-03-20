В Беларуси в январе-феврале 2023 года организациями всех форм собственности построено 5,7 тыс. новых квартир.

Как сообщает Национальный статкомитет, введено в эксплуатацию 588,2 тыс. кв м общей площади жилья.

Для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, введено в эксплуатацию 253,1 тыс. кв м общей площади, или 43% от общего объема введенного жилья.

Из общего объема введенного жилья для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, с использованием государственной поддержки построено 184,5 тыс. кв м.

В сельских населенных пунктах введено в эксплуатацию 239,8 тыс. кв м общей площади жилья, или 40,8% от общего ввода по республике.