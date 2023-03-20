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ЭКОНОМИКА РБ
ЗА ЯНВАРЬ-ФЕВРАЛЬ В БЕЛАРУСИ ПОСТРОЕНО 5,7 ТЫС. НОВЫХ КВАРТИР
09:14 21.03.2023
В Беларуси в январе-феврале 2023 года организациями всех форм собственности построено 5,7 тыс. новых квартир.
Как сообщает Национальный статкомитет, введено в эксплуатацию 588,2 тыс. кв м общей площади жилья.
Для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, введено в эксплуатацию 253,1 тыс. кв м общей площади, или 43% от общего объема введенного жилья.
Из общего объема введенного жилья для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, с использованием государственной поддержки построено 184,5 тыс. кв м.
В сельских населенных пунктах введено в эксплуатацию 239,8 тыс. кв м общей площади жилья, или 40,8% от общего ввода по республике.
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