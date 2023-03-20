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ЭКОНОМИКА РБ


БЖД НА ЛЕТНИЙ ПЕРИОД НАЗНАЧИЛА ПОЕЗД МИНСК/ГОМЕЛЬ – АНАПА


17:49 20.03.2023

Белорусская железная дорога на летний период назначила поезд в сообщении Минск/Гомель – Анапа

В первый рейс поезд № 490/489 Минск/Гомель – Анапа отправится из Минска 5 мая в 10:58 (из Гоме.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре БЖД, в первый рейс поезд № 490/489 Минск/Гомель- – Анапа отправится из Минска 5 мая в 10:58 (из Гомеля – в 15:40) и прибудет в Анапу 7 мая в 10:37. Из Анапы поезд отправится в этот же день 7 мая в 21:33 и прибудет в Гомель 9 мая в 14:08, а в столицу Беларуси – в 18:59. Далее он будет курсировать через день по нечетным числам месяца из Минска до 27 сентября 2023 года, из Анапы – до 29 сентября 2023 года.

Надо отметить, что кроме увеличения частоты курсирования данного поезда, также в этом году сокращено время нахождения его в пути более чем на два часа в обоих направлениях.

Кроме того, для пассажиров Белорусской железной дороги организована возможность круглогодичного проезда на курорты Краснодарского края, такие как Адлер, Сочи, Туапсе, поездом № 302/301 Минск/Гомель – Адлер формирования БЖД отправлением из Минска и Адлера по четным числам месяца.
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