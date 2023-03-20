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ЭКОНОМИКА РБ
В МИНСКОЙ ОБЛАСТИ ПРЕДЛАГАЕТСЯ К ПРОДАЖЕ 10 НЕИСПОЛЬЗУЕМЫХ ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ
17:17 20.03.2023
В Минской области предлагается к продаже 10 неиспользуемых объектов недвижимости коммунальной собственности по начальной цене одной базовой величины.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Фонде «Минскоблгосимущество», на аукцион выставляются здание бани в Крупках, здания сельских клубов в д. Михалево и д. Каменный Борок Березинского района, здания клубов-библиотек в д. Нивки и д. Леоново Борисовского района, двухэтажная школа в д. Чирвоная Дубрава Копыльского района и другие ждут своих новых собственников.
Главной особенностью продажи имущества на аукционе с начальной ценой, равной 1 базовой величине, является заключение сделки с выполнением одного обязательного условия, например, такого как осуществление предпринимательской деятельности с использованием приобретенного объекта недвижимости либо реконструкция под жилье (если есть возможность соответствующего изменения целевого назначения земельного участка). За невыполнение обязательного условия предусмотрена ответственность в виде штрафа, поэтому до проведения аукциона необходимо обратиться к продавцу за выяснением всех нюансов и характеристик приобретаемого имущества.
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