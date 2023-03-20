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ЭКОНОМИКА РБ
К ВЕСЕННЕ-ПОЛЕВЫМ РАБОТАМ ПРИСТУПИЛИ ВСЕ РАЙОНЫ ГОМЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
16:09 20.03.2023
Все районы Гомельской области приступили к весенне-полевым работам. Об этом сообщил на аппаратном совещании в облисполкоме первый замгубернатора Дмитрий Козел.
На сегодня 19 районов приступили к подкормке азотными удобрениями озимых зерновых, кроме Кормянского и Лельчицкого районов. В 13 районах начали подкормку озимого рапса.
Как подчеркнул председатель облисполкома Иван Крупко, в регионе есть все возможности для оперативной подкормки озимых. "Техника отремонтирована, топливо есть, удобрения есть", - конкретизировал он.
Перед аграриями региона поставлена задача уложиться в оптимальные сроки и по севу зерновых, трав.
"Если сейчас не приложить все усилия, ничего не получится потом. Технологически все должны успеть", - подчеркнул руководитель области.
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