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ЭКОНОМИКА РБ
ГЛАВА КГК БЕЛАРУСИ РАССКАЗАЛ О РЕЗУЛЬТАТАХ МАСШТАБНЫХ ПРОВЕРОК В ЛЕСНОЙ ОТРАСЛИ
15:07 20.03.2023
Комитет госконтроля провел масштабную работу по повышению эффективности деятельности лесной отрасли. Об этом сообщил председатель Комитета государственного контроля Василий Герасимов на совместном заседании Палаты представителей и Совета Республики.
"По-прежнему не на должном уровне ведется воспроизводство лесов. Только за 2013-2022 годы лесхозами списано более 40 тыс. га погибших лесных культур, что соразмерно среднегодовой площади создания лесных культур за последние 5 лет. Допускаются факты проведения незаконных рубок, ненадлежащего учета заготовленной древесины и ее порчи", - рассказал Василий Герасимов.
К примеру, только по результатам проверок в 9 государственных лесохозяйственных учреждениях Минлесхоза Комитетом госконтроля выявлены незаконные рубки древесины, в результате чего окружающей среде причинен вред в размере свыше Br500 тыс.
За некачественную работу по восстановлению лесов к дисциплинарной ответственности привлечены 45 должностных лиц, в том числе 15 уволены.
Василий Герасимов также обратил внимание депутатов, что в лесном секторе в 2022 году КГК выявлено 57 преступлений.
"При этом должностными лицами и работниками организаций Минлесхоза совершено 27 преступлений, из которых 18 уголовных дел возбуждено по фактам внесения заведомо ложных сведений в официальные документы, на основании которых совершены незаконные рубки и сокрыты недостачи. То есть лес уходил непонятно куда. Кроме того, 6 уголовных дел возбуждено по фактам незаконного приобретения частными организациями деловой древесины от имени подставных физических лиц", - подчеркнул председатель КГК.
Также серьезное внимание КГК уделяет эффективности работы лесохозяйственного комплекса и имеющимся резервам. В частности, работе пеллетных производств лесхозов (отмечается недостаточная загрузка производственных мощностей), логистике экспортных поставок, участию посредников в закупках.
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