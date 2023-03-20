Комитет госконтроля провел масштабную работу по повышению эффективности деятельности лесной отрасли. Об этом сообщил председатель Комитета государственного контроля Василий Герасимов на совместном заседании Палаты представителей и Совета Республики.

"По-прежнему не на должном уровне ведется воспроизводство лесов. Только за 2013-2022 годы лесхозами списано более 40 тыс. га погибших лесных культур, что соразмерно среднегодовой площади создания лесных культур за последние 5 лет. Допускаются факты проведения незаконных рубок, ненадлежащего учета заготовленной древесины и ее порчи", - рассказал Василий Герасимов.

К примеру, только по результатам проверок в 9 государственных лесохозяйственных учреждениях Минлесхоза Комитетом госконтроля выявлены незаконные рубки древесины, в результате чего окружающей среде причинен вред в размере свыше Br500 тыс.

За некачественную работу по восстановлению лесов к дисциплинарной ответственности привлечены 45 должностных лиц, в том числе 15 уволены.

Василий Герасимов также обратил внимание депутатов, что в лесном секторе в 2022 году КГК выявлено 57 преступлений.

"При этом должностными лицами и работниками организаций Минлесхоза совершено 27 преступлений, из которых 18 уголовных дел возбуждено по фактам внесения заведомо ложных сведений в официальные документы, на основании которых совершены незаконные рубки и сокрыты недостачи. То есть лес уходил непонятно куда. Кроме того, 6 уголовных дел возбуждено по фактам незаконного приобретения частными организациями деловой древесины от имени подставных физических лиц", - подчеркнул председатель КГК.

Также серьезное внимание КГК уделяет эффективности работы лесохозяйственного комплекса и имеющимся резервам. В частности, работе пеллетных производств лесхозов (отмечается недостаточная загрузка производственных мощностей), логистике экспортных поставок, участию посредников в закупках.