С 3 по 6 апреля 2023 года в связи с плановыми ремонтами Белорусская железная дорога вносит временные изменения в маршрут и график ряда поездов.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре БЖД, с 3 по 6 апреля 2023 года изменится расписание поезда № 615/616 Могилев-Гомель. 3 и 6 апреля поезд отправится из Могилева в 8:15 (на 2 часа 44 минуты раньше, чем обычно), а 4 и 5 апреля – отправится из Могилева в 10:47 (на 12 минут раньше, чем обычно).

3 и 4 апреля 2023 года поезд № 861 Орша-Минск отправится со станции Орша-Центральная в 11:58 (на 1 час 23 минуты позже, чем обычно), а поезд № 864 Минск-Орша отправится из Минска в 11:23 (на 2 минуты раньше, чем обычно).

3 апреля 2023 года поезд № 737 Минск-Брест отправлением из Минска в 13:15 будет следовать с остановкой по станции Барановичи-Центральные (вместо станции Барановичи-Полесские).

Кроме того, 17 апреля поезда № 737, 725 Минск-Брест отправятся из Минска раньше обычного.

Так, поезд № 737 отправится из Минска в 12:50 (на 25 минут раньше, чем обычно), а поезд № 725 отправится из Минска в 14:40 (на 21 минуту раньше, чем обычно).

Также в период с 4 по 28 апреля ряд поездов региональных и межрегиональных линий на участке Минск-Барановичи будет следовать с небольшими измененениями в расписании.

БЖД просит пассажиров с пониманием отнестись к данному обстоятельству и учитывать его при планировании поездок.