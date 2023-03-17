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ЭКОНОМИКА РБ
В ГОМЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ ЦЕНЫ НА СЕЛЬХОЗПРОДУКЦИЮ С НАЧАЛА ГОДА СНИЗИЛИСЬ НА 3,1%
12:50 20.03.2023
Индекс цен производителей сельскохозяйственной продукции по Гомельской области в феврале 2023 г. по сравнению с январем 2023 г. составил 99,7%, с декабрем 2022 г. – 96,9%.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в том числе в растениеводстве индекс цен составил 101,5% и 101,7% соответственно, животноводстве – 99,3% и 95,9% соответственно.
Индекс цен производителей промышленной продукции по Гомельской области в феврале 2023 г. по сравнению с январем 2023 г. составил 99,5%, с декабрем 2022 г. – 99,4%, в том числе на инвестиционные товары – 101,2% и 100,8% соответственно, промежуточные товары – 99,5% и 99,4%, потребительские товары по 99,4% соответственно.
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