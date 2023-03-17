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ЭКОНОМИКА РБ
БОЛЕЕ 30 НОВЫХ ПРОИЗВОДСТВ ПОЯВИТСЯ В СЭЗ БЕЛАРУСИ В 2023 ГОДУ
12:07 20.03.2023
В 2023 году в СЭЗ Беларуси появится более 30 новых производств. Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.
Согласно информации, успешной реализации новых проектов способствуют инвестиции в инженерную и транспортную инфраструктуры СЭЗ: в прошлом году введено в эксплуатацию 13 новых инфраструктурных объектов, в 2023 году там появится не менее 10 таких объектов, включая 5 крупных электроподстанций.
Наличие готовой инфраструктуры позволит в текущем году резидентам СЭЗ завершить строительство современных предприятий и в последующем наладить выпуск новой экспортоориентированной продукции. Так, в 2023 году планируется построить порядка 30 новых заводов, цехов и производственных помещений.
Например, в Свислочском районе предусмотрено ввести в эксплуатацию деревообрабатывающий завод, в Гродно – открыть производство стеклянной тары с использованием инновационных энергоэффективных и ресурсосберегающих технологий, в Минском районе – построить завод уникального рентгеновского оборудования, в Минске – завершить строительство авиаремонтного завода, в Гомеле – наладить производство изделий медицинского назначения.
В 2022 году в свободных экономических зонах успешно завершено 25 проектов.
Наиболее значимые из них – ввод в эксплуатацию первого пускового комплекса завода по выпуску ветеринарных изделий в Витебске, запуск линии по производству МДФ в Сморгони и холодильного комплекса в Бресте, завершение строительства последней третьей очереди ООО «Завод систем охлаждения» в Минском районе.
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