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ЭКОНОМИКА РБ


БОЛЕЕ 30 НОВЫХ ПРОИЗВОДСТВ ПОЯВИТСЯ В СЭЗ БЕЛАРУСИ В 2023 ГОДУ


12:07 20.03.2023

В 2023 году в СЭЗ Беларуси появится более 30 новых производств. Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.

Согласно информации, успешной реализации новых проектов способствуют инвестиции в инженерную и транспортную инфраструктуры СЭЗ: в прошлом году введено в эксплуатацию 13 новых инфраструктурных объектов, в 2023 году там появится не менее 10 таких объектов, включая 5 крупных электроподстанций.

Наличие готовой инфраструктуры позволит в текущем году резидентам СЭЗ завершить строительство современных предприятий и в последующем наладить выпуск новой экспортоориентированной продукции. Так, в 2023 году планируется построить порядка 30 новых заводов, цехов и производственных помещений.

Например, в Свислочском районе предусмотрено ввести в эксплуатацию деревообрабатывающий завод, в Гродно – открыть производство стеклянной тары с использованием инновационных энергоэффективных и ресурсосберегающих технологий, в Минском районе – построить завод уникального рентгеновского оборудования, в Минске – завершить строительство авиаремонтного завода, в Гомеле – наладить производство изделий медицинского назначения.

В 2022 году в свободных экономических зонах успешно завершено 25 проектов.

Наиболее значимые из них – ввод в эксплуатацию первого пускового комплекса завода по выпуску ветеринарных изделий в Витебске, запуск линии по производству МДФ в Сморгони и холодильного комплекса в Бресте, завершение строительства последней третьей очереди ООО «Завод систем охлаждения» в Минском районе.
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