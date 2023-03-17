Валовой внешний долг Беларуси сократился за 2022 году на $2,2 млрд до уровня $39,7 млрд (54,3% ВВП). Об этом говорится в еженедельном макрообзоре аналитиков Евразийского банка развития (ЕАБР).

«Динамику долга определило сокращение внешних обязательств предприятий и банковского сектора на $1,8 и $0,7 млрд до уровней $14,8 и $6,4 млрд соответственно», - говорится в сообщении ЕАБР.

Эксперты отмечают, что в 2022 г. существенно улучшились показатели обслуживания внешнего долга: отношение погашения внешнего долга к ВВП в 2022 г. снизилось до 6,9% с 10,4% годом ранее, к экспорту товаров и услуг — до 10,9% с 14,6% в 2021 г.