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ЭКОНОМИКА РБ


МИНИСТР ЭКОНОМИКИ БЕЛАРУСИ ОТМЕЧАЕТ АКТИВИЗАЦИЮ ИНВЕСТИЦИОННОЙ РАБОТЫ В РЕГИОНАХ


11:34 20.03.2023

Инвестиционная работа в регионах активизировалась. Об этом заявил 17 марта 2023 года министр экономики Александр Червяков в ходе поездки в Могилевскую область.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минэкономики, он посетил ОАО «Осиповичский консервный завод», где реализуется один из инвестпроектов. Здесь появится новая линия по производству, фасовке и упаковке плодовоовощной и консервной продукции.

«Чтобы привлечь инвестиции недостаточно перспективной идеи, нужен грамотный бизнес-план. В нем должны быть четко увязаны вопросы источников сырья, требуемых компетенций, оборудования и рынков сбыта. Важно также определить разумные сроки окупаемости. Финансовые ресурсы под проработанные инициативы сегодня активно предлагает Банк развития и другие банки. Бизнесу надо не упускать открывшиеся возможности для укрупнения», – подчеркнул Александр Червяков.

Министр также посетил филиал «Елизово» Гродненского стеклозавода, где создается новое производство по сортировке отходов стекла и получению стеклобоя.

«Такие проекты позволяют не только создавать новые рабочие места, но и существенно экономить на импорте сырья и энергоресурсов, а также повышать экологичность стекольного производства», – отметил министр.

Александр Червяков посетил Быховский консервный завод.

«Данное предприятие – хороший пример успешного финансового оздоровления. В начале следующей недели завод возобновит работу, сохранив прежнюю специализацию. Совместная инвестиционная работа позволяет придать новый импульс предприятиям и экономике региона в целом», – сказал Александр Червяков.
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