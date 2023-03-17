|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|20.03.2023
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
МИНИСТР ЭКОНОМИКИ БЕЛАРУСИ ОТМЕЧАЕТ АКТИВИЗАЦИЮ ИНВЕСТИЦИОННОЙ РАБОТЫ В РЕГИОНАХ
11:34 20.03.2023
Инвестиционная работа в регионах активизировалась. Об этом заявил 17 марта 2023 года министр экономики Александр Червяков в ходе поездки в Могилевскую область.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минэкономики, он посетил ОАО «Осиповичский консервный завод», где реализуется один из инвестпроектов. Здесь появится новая линия по производству, фасовке и упаковке плодовоовощной и консервной продукции.
«Чтобы привлечь инвестиции недостаточно перспективной идеи, нужен грамотный бизнес-план. В нем должны быть четко увязаны вопросы источников сырья, требуемых компетенций, оборудования и рынков сбыта. Важно также определить разумные сроки окупаемости. Финансовые ресурсы под проработанные инициативы сегодня активно предлагает Банк развития и другие банки. Бизнесу надо не упускать открывшиеся возможности для укрупнения», – подчеркнул Александр Червяков.
Министр также посетил филиал «Елизово» Гродненского стеклозавода, где создается новое производство по сортировке отходов стекла и получению стеклобоя.
«Такие проекты позволяют не только создавать новые рабочие места, но и существенно экономить на импорте сырья и энергоресурсов, а также повышать экологичность стекольного производства», – отметил министр.
Александр Червяков посетил Быховский консервный завод.
«Данное предприятие – хороший пример успешного финансового оздоровления. В начале следующей недели завод возобновит работу, сохранив прежнюю специализацию. Совместная инвестиционная работа позволяет придать новый импульс предприятиям и экономике региона в целом», – сказал Александр Червяков.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 20.03.2023
Итоги торгов на БВФБ
на 17.03.2023
Курсы в банках
на 20.03.2023
Конвертация в банках
на 20.03.2023
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2023, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте