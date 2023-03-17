В Гомельской области индекс цен на продовольственные товары в феврале 2023 г. по сравнению с январем 2023 г. составил 101%, с декабрем 2022 г. – 102%.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, за февраль 2023 года цены на продтовары выросли по сравнению с февралем 2022 года на 12,1%. В январе-феврале 2023 года цены увеличились по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 12,2%.

Цены на непродовольственные товары в феврале 2023 г. по сравнению с январем подросли на 0,6%, с. декабрем 2022 г. – на 14%. За февраль 2023 года к уровню февраля 2022 года цены увеличились на 14,1%. В январе-феврале текущего года цены на непродовольственные товары выросли на 14% к уровню января-февраля 2022 года.

Цены на услуги в феврале 2023 г. увеличились по сравнению с январем на 2,6%, с начала года -на 3,4%. За февраль 2023 года услуги подорожали по сравнению с февралем 2022 года на 7,7%. В январе-феврале 2023 года к уровню января-февраля 20222 года цены возросли на 8,3%.