22 марта 2023 года заместитель генерального директора - главный инженер ОАО "Белресурсы" - управляющая компания холдинга "Белресурсы" Петр Шляев проведет прямую телефонную линию.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе холдинга, граждане и юридические лица могут задать свои вопросы с 14:00 до 20:00 по номеру телефона (+375-17) 304-67-32.

В соответствии с законодательством об обращениях граждан при обращении на прямую телефонную линию необходимо указывать фамилию, имя, отчество и данные о месте жительства и (или) работы (учебы).