|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|20.03.2023
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
РУКОВОДСТВО ОАО "БЕЛРЕСУРСЫ" ПРОВЕДЕТ 22 МАРТА ПРЯМУЮ ТЕЛЕФОННУЮ ЛИНИЮ
11:03 20.03.2023
22 марта 2023 года заместитель генерального директора - главный инженер ОАО "Белресурсы" - управляющая компания холдинга "Белресурсы" Петр Шляев проведет прямую телефонную линию.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе холдинга, граждане и юридические лица могут задать свои вопросы с 14:00 до 20:00 по номеру телефона (+375-17) 304-67-32.
В соответствии с законодательством об обращениях граждан при обращении на прямую телефонную линию необходимо указывать фамилию, имя, отчество и данные о месте жительства и (или) работы (учебы).
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 20.03.2023
Итоги торгов на БВФБ
на 17.03.2023
Курсы в банках
на 20.03.2023
Конвертация в банках
на 20.03.2023
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2023, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте