ЭКОНОМИКА РБ

НЕГОСУДАРСТВЕННЫЙ СЕКТОР ЭКОНОМИКИ СФОРМИРОВАЛ ПОЧТИ 70% ДОХОДОВ БЮДЖЕТА МИНСКОЙ ОБЛАСТИ

10:52 20.03.2023 В январе-феврале 2023 года субъектами хозяйствования негосударственного сектора экономики сформировано 69,9% доходов консолидированного бюджета Минской области Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре областной инспекции МНС, данными плательщиками за январь-февраль 2023 года уплачено в бюджет 570,8 млн рублей налогов и платежей. От организаций поступило 523,6 млн рублей, или 91,7%. Индивидуальные предприниматели уплатили 47,3 млн рублей, или 8,3%.