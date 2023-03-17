|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|20.03.2023
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
НЕГОСУДАРСТВЕННЫЙ СЕКТОР ЭКОНОМИКИ СФОРМИРОВАЛ ПОЧТИ 70% ДОХОДОВ БЮДЖЕТА МИНСКОЙ ОБЛАСТИ
10:52 20.03.2023
В январе-феврале 2023 года субъектами хозяйствования негосударственного сектора экономики сформировано 69,9% доходов консолидированного бюджета Минской области
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре областной инспекции МНС, данными плательщиками за январь-февраль 2023 года уплачено в бюджет 570,8 млн рублей налогов и платежей.
От организаций поступило 523,6 млн рублей, или 91,7%.
Индивидуальные предприниматели уплатили 47,3 млн рублей, или 8,3%.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 20.03.2023
Итоги торгов на БВФБ
на 17.03.2023
Курсы в банках
на 20.03.2023
Конвертация в банках
на 20.03.2023
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2023, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте