С пятницы количество грузовых авто увеличилось на четверть. Об этом сообщает Госпогранкомитет Беларуси.

«Задержки в оформлении большегрузов фиксировались в литовских пунктах пропуска «Мядининкай» («Каменный Лог»), «Лаворишкес» («Котловка»), «Шальчининкай» («Бенянкони»), «Райгардас» («Привалка») и польском — «Кукурыки» («Козловичи»). Литовская сторона пропустила на свою территорию всего 34% фур от нормы, польская — 55%», - говорится в сообщении.

Наиболее загруженный маршрут в ЕС для легковых автомобилей проходит через польский пункт пропуска «Тересполь» (Брест). За два дня сопредельная сторона пропустила всего 35% авто.