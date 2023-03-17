|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|20.03.2023
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
ГОСПОГРАНКОМИТЕТ БЕЛАРУСИ ОТМЕЧАЕТ УВЕЛИЧЕНИЕ НА ЧЕТВЕРТЬ КОЛИЧЕСТВА ГРУЗОВИКОВ С ПЯТНИЦЫ
10:46 20.03.2023
С пятницы количество грузовых авто увеличилось на четверть. Об этом сообщает Госпогранкомитет Беларуси.
«Задержки в оформлении большегрузов фиксировались в литовских пунктах пропуска «Мядининкай» («Каменный Лог»), «Лаворишкес» («Котловка»), «Шальчининкай» («Бенянкони»), «Райгардас» («Привалка») и польском — «Кукурыки» («Козловичи»). Литовская сторона пропустила на свою территорию всего 34% фур от нормы, польская — 55%», - говорится в сообщении.
Наиболее загруженный маршрут в ЕС для легковых автомобилей проходит через польский пункт пропуска «Тересполь» (Брест). За два дня сопредельная сторона пропустила всего 35% авто.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 20.03.2023
Итоги торгов на БВФБ
на 17.03.2023
Курсы в банках
на 20.03.2023
Конвертация в банках
на 20.03.2023
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2023, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте