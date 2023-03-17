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ЭКОНОМИКА РБ
ЗАГОТОВКА И РЕАЛИЗАЦИЯ БЕРЕЗОВОГО СОКА НАЧАТА В ЛЕСНИЧЕСТВАХ ГОМЕЛЬСКОГО ОПЫТНОГО ЛЕСХОЗА
10:38 20.03.2023
В лесничествах Гомельского опытного лесхоза начата заготовка и реализация березового сока.
Как сообщает Telegram-канал Минлесхоза, цена сока березового (ТУ BY 100195503.002-2011), реализуемого на условиях франко-лесосека, за 1 литр составляет 0,17 рубля с НДС.
Сок березовый (ТУ BY 100195503.002-2011), реализуемый на условиях франко-склад предприятия, за 1 литр продается по цене 0,25 рубля с НДС.
Подробную информацию о приобретении сока, месте и способе самозаготовки можно узнать в лесничествах.
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