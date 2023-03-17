ЭКОНОМИКА РБ

ЗАГОТОВКА И РЕАЛИЗАЦИЯ БЕРЕЗОВОГО СОКА НАЧАТА В ЛЕСНИЧЕСТВАХ ГОМЕЛЬСКОГО ОПЫТНОГО ЛЕСХОЗА

10:38 20.03.2023 В лесничествах Гомельского опытного лесхоза начата заготовка и реализация березового сока. Как сообщает Telegram-канал Минлесхоза, цена сока березового (ТУ BY 100195503.002-2011), реализуемого на условиях франко-лесосека, за 1 литр составляет 0,17 рубля с НДС. Сок березовый (ТУ BY 100195503.002-2011), реализуемый на условиях франко-склад предприятия, за 1 литр продается по цене 0,25 рубля с НДС. Подробную информацию о приобретении сока, месте и способе самозаготовки можно узнать в лесничествах.