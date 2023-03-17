Розничный товарооборот в январе-феврале 2023 г. составил 10,5 млрд рублей, или 96,5% в сопоставимых ценах к уровню января-февраля 2022 г.

Как сообщает Национальный статкомитет, однодневный розничный товарооборот в расчете на душу населения с начала года составил 19,1 рубля против 17,4 рубля за аналогичный период предыдущего года.

Розничный товарооборот организаций торговли, на который пришлось 93,6% розничного товарооборота республики, в январе – феврале 2023 г. составил 9,8 млрд рублей, или 96,7% в сопоставимых ценах к соответствующему периоду предыдущего года.

Оптовый товарооборот в январе-феврале 2023 г. составил 21,8 млрд рублей, или 86,7% в сопоставимых ценах к уровню января-февраля 2022 г.

Товарооборот общественного питания в январе-феврале 2023 г. составил 699,5 млн рублей, или 106% в сопоставимых ценах к уровню января-февраля 2022 г.