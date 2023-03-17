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ЭКОНОМИКА РБ
ПОСТУПЛЕНИЯ В БЮДЖЕТ БРЕСТСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 2 МЕСЯЦА ВЫРОСЛИ НА 32%
10:16 20.03.2023
Бюджет Брестской области сформирован с участием 19 796 организаций, 34 376 индивидуальных предпринимателей и 802 651 физических лиц.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре областной инспекции МНС, в целом в консолидированный бюджет региона поступило 413,6 млн рублей, что на 32% превышает аналогичный уровень 2022 года в фактических ценах.
Основной объем платежей (50,9%) бюджета области поступает от субъектов предпринимательства государственного сектора экономики (государственные унитарные предприятия – 20,5%, акционерные общества –14,5%). На долю организаций негосударственного сектора экономики приходится 38,3%.
В общем объеме поступлений удельный вес платежей от индивидуальных предпринимателей составил 7,8%, от физических лиц – 3,0%.
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