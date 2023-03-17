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ЭКОНОМИКА РБ


ЦЕНОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ И НИЗКИЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ СПРОС ВЛИЯЮТ НА ИНФЛЯЦИЮ В БЕЛАРУСИ - ЕАБР


09:43 20.03.2023

Ценовое регулирование и низкий потребительский спрос продолжают влиять на инфляцию в Беларуси. Об этом говорится в еженедельном макрообзоре аналитиков Евразийского банка развития (ЕАБР).

«Инфляция в Беларуси составила 11,7% г/г по итогам февраля 2023 г. после 12,0% г/г в январе. На снижение инфляции продолжили влиять сохранение ценового регулирования и слабый внутренний спрос», - говорится в комментарии.

Эксперты ЕАБР по-прежнему ожидают, что при отсутствии шоков годовые темпы роста потребительских цен продолжат замедляться: во II квартале инфляция может снизиться до уровней около 4% г/г. Однако по мере исчерпания дезинфляционного эффекта ценового регулирования, а также в условиях постепенного восстановления внутреннего спроса к концу года годовая инфляция может ускориться.

«Наш базовый прогноз инфляции в Беларуси по итогам 2023 г. — 8%», - отмечают аналитики ЕАБР.
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