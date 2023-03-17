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ЭКОНОМИКА РБ
ОЧЕРЕДНОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АССОЦИАЦИИ УЧАСТНИКОВ РЫНКА ЦЕННЫХ БУМАГ ПРОЙДЕТ 31 МАРТА
09:34 20.03.2023
31 марта 2023 года в Минске состоится очередное общее собрание Ассоциации участников рынка ценных бумаг.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ассоциации, собрание будет проходить в заочной форме (подсчет голосов будет происходить по результатам письменного опроса членов Ассоциации).
Повестка дня собрания включает десять вопросов.
Планируется утвердить годовой отчет, бухгалтерский баланс ассоциации за 2022 год, а также отчет об исполнении бюджета ассоциации за прошлый год.
Кроме того, запланировано утверждение размера и порядка уплаты взносов, бюджета и плана мероприятий ассоциации на 2023 год.
На собрании также будет утверждена новая редакция Положения о членстве в Ассоциации участников рынка ценных бумаг.
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