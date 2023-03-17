31 марта 2023 года в Минске состоится очередное общее собрание Ассоциации участников рынка ценных бумаг.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ассоциации, собрание будет проходить в заочной форме (подсчет голосов будет происходить по результатам письменного опроса членов Ассоциации).

Повестка дня собрания включает десять вопросов.

Планируется утвердить годовой отчет, бухгалтерский баланс ассоциации за 2022 год, а также отчет об исполнении бюджета ассоциации за прошлый год.

Кроме того, запланировано утверждение размера и порядка уплаты взносов, бюджета и плана мероприятий ассоциации на 2023 год.

На собрании также будет утверждена новая редакция Положения о членстве в Ассоциации участников рынка ценных бумаг.