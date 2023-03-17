В Беларуси грузооборот в январе-феврале 2023 г. составил 10,9 млрд тонно-километров, или 66,4% к соответствующему периоду 2022 года.

Как сообщает Национальный статкомитет, в январе-феврале 2023 г. пассажирооборот составил 3171,7 млн пассажиро-километров, или 116,9% к соответствующему периоду 2022 года.

Услугами пассажирского транспорта воспользовались 253,6 млн человек, или 103,9% к январю-февралю 2022 г.

Данные по грузоперевозкам транспортных предприятий республики не представлены.