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ЭКОНОМИКА РБ
БЖД НАЗНАЧИЛА БОЛЕЕ 130 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ПОЕЗДОВ НА ВЫХОДНЫЕ И ПРАЗДНИЧНЫЕ ДНИ В АПРЕЛЕ-МАЕ
18:06 17.03.2023
Белорусская железная дорога назначила дополнительные поезда для обеспечения перевозок пассажиров в дни православной Пасхи, Радуницы и майских праздников.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре БЖД, с учетом прогнозируемого увеличения пассажиропотока в период с 14 по 16 апреля внутри страны дополнительно назначены поезда в сообщении Минск-Брест, Минск-Гомель, а 15 апреля – в сообщении Минск-Пинск. Также в эти дни ряд электропоездов бизнес-класса в сообщении Минск-Брест, Минск-Гомель и Минск-Калинковичи будет курсировать сдвоенными составами.
Кроме того, в период с 21 по 26 апреля на Радуницу назначены дополнительные поезда, которые будут курсировать по наиболее востребованным у пассажиров направлениям: Минск-Брест, Минск-Гомель, Минск-Витебск, Минск-Гродно, Минск-Могилев, Минск-Пинск, Гродно-Орша-Кричев, Витебск-Минск-Гродно и Минск-Коммунары.
Также в выходные дни на Радуницу и майские праздники назначены дополнительные поезда для проезда организованных групп и индивидуальных пассажиров в международном сообщении: Минск – Санкт-Петербург, Брест-Минск-Москва, Полоцк-Витебск-Москва.
В период с 27 апреля по 9 мая назначен поезд № 239 Полоцк-Москва отправлением из Полоцка в 18:30; в период с 28 апреля по 10 мая поезд № 240 Москва-Полоцк отправлением из Москвы в 23:41.
Помимо этого, в зависимости от спроса на перевозки, будет увеличено количество мест для проезда пассажиров в регулярных поездах.
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