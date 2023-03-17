Белорусская универсальная товарная биржа (БУТБ) и отечественный логистический оператор РУП «Белтаможсервис» намерены максимально расширить сотрудничество по всем направлениям, представляющим взаимный интерес, с целью оказания белорусским предприятиям полного комплекса услуг в сфере трансграничной торговли. Об этом заявил первый заместитель генерального директора РУП «Белтаможсервис» Александр Скачковский в ходе обучающего семинара, посвященного практическим аспектам использования биржевого механизма в торгово-закупочной деятельности.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе БУТБ, в мероприятии приняли участие около 20 представителей центрального аппарата и региональных филиалов РУП «Белтаможсервис».

«Как торговля на бирже невозможна без перемещения товара от продавца к покупателю, так и логистика теряет всякий смысл в отсутствие сделки купли-продажи. Соответственно, цифровые инструменты и сервисы, которые обеспечивает биржевая площадка, следует рассматривать вкупе с транспортно-логистическими услугами. Таким образом, мы создаем своего рода «одно окно» для бизнеса, единую электронную платформу, с помощью которой белорусское предприятие сможет в режиме онлайн найти делового партнера, заключить с ним контракт и организовать доставку товара. Причем это может быть как сделка между двумя резидентами Республики Беларусь, так и внешнеторговая операция с участием иностранного контрагента. Уверен, что объединение ресурсов Белтаможсервиса и биржи откроет новые возможности для отечественных субъектов хозяйствования и повысит эффективность их деятельности на внутреннем рынке и за рубежом», – подчеркнул Александр Скачковский.

РУП «Белтаможсервис» участвует в биржевых торгах с 2016 г. в качестве трейдера, а в 2019 г. предприятие получило статус брокера БУТБ и оказывает содействие белорусским и иностранным компаниям по заключению сделок на биржевой торговой площадке. Одним из самых значимых совместных проектов БУТБ и РУП «Белтаможсервис» стала организация экспортных поставок белорусских пиломатериалов в Китай с применением контейнерного транспорта.