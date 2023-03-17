В январе-феврале 2023 г. объем промышленного производства в Минске в текущих ценах составил 4543,4 млн рублей, или в сопоставимых ценах 104,7% к уровню января-февраля 2022 г.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении столицы, в том числе объем производства в горнодобывающей промышленности вырос на 36,1%, в обрабатывающей промышленности производство увеличилось на 4,8%, в снабжении электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом - на 5,1%.

При этом в водоснабжении, сборе, обработке и удалении отходов, деятельности по ликвидации загрязнений производство сократилось на 2,5%.