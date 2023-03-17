Лукашенко потребовал от чиновников увеличить экспорт электронных компонентов Россию. Требование прозвучало сегодня на совещании о перспективах развития микроэлектроники, которое на базе холдинга "Планар" решил провести Лукашенко.

"В борьбе за передел мира определяющее значение имеют технологии. Тот, кто обладает ими, способен не только выстоять, но и установить в будущем свои правила игры. Так называемый цивилизованный, демократический западный мир без зазрения совести использует технологические рычаги воздействия, вводя санкции, пытаясь поставить на колени неугодные государства. Своих конкурентов. Но наука не стоит на месте", - заявил Лукашенко, которого цитирует его пресс-служба.

По его словам, есть шанс занять нишу ушедших из РФ западных компаний.

"Во-первых, Россия. Наша страна обладает всеми необходимыми компетенциями, чтобы удовлетворить потребности российского рынка после ухода оттуда западных предприятий. Это шанс. И мы его должны использовать. "Росатом", "Роскосмос", "Росэлектроника". Объемы партнерских соглашений должны только расти", - потребовал Лукашенко.

Он также считает, что в Беларуси создаются "уникальные беспилотники, роботы, станки с числовым программным управлением, принципиально новые виды вооружений, бытовая техника мирового уровня".