ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
17.03.2023

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


ВЛАСТИ БЕЛАРУСИ ХОТЯТ УВЕЛИЧИТЬ ЭКСПОРТ ЭЛЕКТРОННЫХ КОМПОНЕНТОВ РОССИЮ


17:22 17.03.2023

Лукашенко потребовал от чиновников увеличить экспорт электронных компонентов Россию. Требование прозвучало сегодня на совещании о перспективах развития микроэлектроники, которое на базе холдинга "Планар" решил провести Лукашенко.

"В борьбе за передел мира определяющее значение имеют технологии. Тот, кто обладает ими, способен не только выстоять, но и установить в будущем свои правила игры. Так называемый цивилизованный, демократический западный мир без зазрения совести использует технологические рычаги воздействия, вводя санкции, пытаясь поставить на колени неугодные государства. Своих конкурентов. Но наука не стоит на месте", - заявил Лукашенко, которого цитирует его пресс-служба.

По его словам, есть шанс занять нишу ушедших из РФ западных компаний.

"Во-первых, Россия. Наша страна обладает всеми необходимыми компетенциями, чтобы удовлетворить потребности российского рынка после ухода оттуда западных предприятий. Это шанс. И мы его должны использовать. "Росатом", "Роскосмос", "Росэлектроника". Объемы партнерских соглашений должны только расти", - потребовал Лукашенко.

Он также считает, что в Беларуси создаются "уникальные беспилотники, роботы, станки с числовым программным управлением, принципиально новые виды вооружений, бытовая техника мирового уровня".
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 17.03.2023
валюта курс
EUR 3.0247
USD 2.8487
RUB 3.7511
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 17.03.2023
валюта курс +/-
EUR 3.0516 +0.0016
USD 2.8513 +0.0026
RUB 3.7472 -0.0039
все курсы архив

Курсы в банках
на 17.03.2023
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.0250 3.0290
USD 2.8420 2.8480
RUB 2.8000 3.7600
подробнее

Конвертация в банках
на 17.03.2023
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.0626 1.0660
EUR/RUB 80.0000 106.1000
USD/RUB 75.5000 99.5000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2023, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте