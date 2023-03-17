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ЭКОНОМИКА РБ
В МИНЭНЕРГО УТВЕРЖДАЮТ, ЧТО ПРОЕКТ БЕЛАЭС СООТВЕТСТВУЕТ САМЫМ ВЫСОКИМ ТРЕБОВАНИЯМ БЕЗОПАСНОСТИ
17:08 17.03.2023
Проект БелАЭС соответствует самым высоким требованиям безопасности. Об этом заявил заместитель министра энергетики Михаил Михадюк.
Замминистра подчеркнул, что реализованный в Беларуси российский проект "АЭС 2006" с водо-водяными реакторами поколения "три плюс" является "самым передовым и востребованным в мире".
"В прошлом году из 7 блоков АЭС в мире, по которым начато строительство, 5 возводились по этому проекту", - отметил он.
В частности, на БелАЭС внедрены активные и пассивные системы безопасности. По словам Михаила Михадюка, на каждом энергоблоке предусмотрены четыре независимые системы безопасности, которые обеспечивают полную гарантию надежной работы оборудования.
Кроме того, с учетом опыта, извлеченного после аварии на АЭС "Фукусима", Беларусь предусмотрела дополнительные меры безопасности - на каждом энергоблоке установлены передвижные дизель-генераторы.
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