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ЭКОНОМИКА РБ
НАБОР УЧАСТНИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ХАКАТОНА ОТКРЫТ В БГУ
16:59 17.03.2023
Набор участников образовательного хакатона открыт в БГУ.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в университете, приглашаются студенты и молодые ученые белорусских вузов. В этом сезоне конкурсантам нужно придумать концепцию PR-кампании в Минске по соблюдению обществом правил пользования электросамокатами без наказаний и штрафов.
Регистрация открыта до 19 марта включительно по ссылке. Принимаются заявки от команд и индивидуальных участников. К слову, в последующем индивидуалов объединят в сборные.
Традиционно хакатон ориентирован на решение каких-либо технических задач. Формат мероприятия позволит совершенствовать молодежные предпринимательские проекты через обучение, менторство и экспертную поддержку их авторов.
Программа хакатона включает образовательный блок и защиту проектов. Первый начнет работу 21 марта (ул. Курчатова, 5, ауд. 811). Участников ждут лекции, а также самостоятельная работа над проектами вместе с менторами. Презентация инициатив пройдет 23 марта. Победителя определит экспертная комиссия. Лучшая команда получит приз от партнеров мероприятия.
Организаторами хакатона выступают ФСК, Стартап-центр БГУ и молодежное предпринимательское сообщество StartUp Space BSU.
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