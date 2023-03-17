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ЭКОНОМИКА РБ
ПАРК ГОМЕЛЬОБЛАВТОТРАНСА В 2023 ГОДУ ПОПОЛНЯТ ЕЩЕ 30 АВТОБУСОВ
16:35 17.03.2023
Парк подвижного состава Гомельоблавтотранса в 2023 году пополнят еще 30 автобусов. Об этом сообщил генеральный директор предприятия Дмитрий Старостенко.
"Одна из главных составляющих благополучного развития любой транспортной организации - наличие и состояние подвижного состава. И Гомельоблавтотранс придает этому особое значение", - подчеркнул руководитель.
Например, с начала этого года в филиалы Гомельоблавтотранса поступило 5 городских автобусов, 2 автокрана, 3 самосвала и один полуприцеп. На эти цели направлено более Br2 млн собственных средств.
Решением облисполкома предусмотрена закупка 30 автобусов городского и пригородного назначения за счет областного бюджета. Поступит транспорт в филиалы в течение 2023 года.
"В целом же парк нашей транспортной организации составляет 885 пассажирских автобусов различной вместимости, 116 грузовиков и 79 "международников", - уточнил гендиректор.
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