Парк подвижного состава Гомельоблавтотранса в 2023 году пополнят еще 30 автобусов. Об этом сообщил генеральный директор предприятия Дмитрий Старостенко.

"Одна из главных составляющих благополучного развития любой транспортной организации - наличие и состояние подвижного состава. И Гомельоблавтотранс придает этому особое значение", - подчеркнул руководитель.

Например, с начала этого года в филиалы Гомельоблавтотранса поступило 5 городских автобусов, 2 автокрана, 3 самосвала и один полуприцеп. На эти цели направлено более Br2 млн собственных средств.

Решением облисполкома предусмотрена закупка 30 автобусов городского и пригородного назначения за счет областного бюджета. Поступит транспорт в филиалы в течение 2023 года.

"В целом же парк нашей транспортной организации составляет 885 пассажирских автобусов различной вместимости, 116 грузовиков и 79 "международников", - уточнил гендиректор.