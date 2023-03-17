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ЭКОНОМИКА РБ
ЦЕНЫ НА ПРОМТОВАРЫ В ВИТЕБСКОЙ ОБЛАСТИ ВЫРОСЛИ С НАЧАЛА ГОДА НА 1,6%
16:22 17.03.2023
Индекс цен производителей промышленной продукции Витебской области в феврале 2023 г. по сравнению с январем 2023 г. составил 100,7%, с декабрем 2022 г. – 101,6%.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в том числе на инвестиционные товары индекс цен составил 100,6% и 100,8% соответственно, промежуточные товары – 100,7% и 101,9%, потребительские товары – 100,2% и 100,2% соответственно.
Индекс цен производителей сельскохозяйственной продукции по Витебской области в феврале 2023 г. по сравнению с январем 2023 г. составил 99,9%, с декабрем 2022 г. – 101,5%, в том числе в растениеводстве – 100,5% и 102,6% соответственно, животноводстве – 99,7% и 101,1% соответственно.
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