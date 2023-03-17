Мобильный оператор life:) оОптимизирует тарифы.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе компании, окончательно закрываются такие тарифные планы как S, M, L, XL и XXL. Взамен их пользователям предлагаются новые тарифы, превосходящие по наполнению и позволяющие использовать мобильную связь по полной, – «Бесконечный» и «Бесконечный+».

«Бесконечные» – флагманские тарифы, в которые входит много минут и безлимитный интернет. Условия и стоимость можно уточнить в каналах самообслуживания после смены тарифа.

Изменения коснутся и обслуживания юридических лиц: пользователям архивных тарифов «Андроид life:)» и «Интернет», которые также закрываются, оператор предлагает тариф «Старт».

«Старт» – это тариф с самой низкой абонплатой в размере 3,9 руб/мес с безлимитом внутри сети и выгодными минутами на другие сети (11 коп/мин).

Все данные изменения вступят в силу 28 марта 2023 года.

В компании напоминают, что самостоятельно сменить тарифный план в любой момент можно в мобильном приложении Мой life:), в Личном кабинете на сайте или в USSD *105#.