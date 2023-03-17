|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|17.03.2023
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
МОБИЛЬНЫЙ ОПЕРАТОР LIFE:) ОПТИМИЗИРУЕТ ТАРИФЫ
16:19 17.03.2023
Мобильный оператор life:) оОптимизирует тарифы.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе компании, окончательно закрываются такие тарифные планы как S, M, L, XL и XXL. Взамен их пользователям предлагаются новые тарифы, превосходящие по наполнению и позволяющие использовать мобильную связь по полной, – «Бесконечный» и «Бесконечный+».
«Бесконечные» – флагманские тарифы, в которые входит много минут и безлимитный интернет. Условия и стоимость можно уточнить в каналах самообслуживания после смены тарифа.
Изменения коснутся и обслуживания юридических лиц: пользователям архивных тарифов «Андроид life:)» и «Интернет», которые также закрываются, оператор предлагает тариф «Старт».
«Старт» – это тариф с самой низкой абонплатой в размере 3,9 руб/мес с безлимитом внутри сети и выгодными минутами на другие сети (11 коп/мин).
Все данные изменения вступят в силу 28 марта 2023 года.
В компании напоминают, что самостоятельно сменить тарифный план в любой момент можно в мобильном приложении Мой life:), в Личном кабинете на сайте или в USSD *105#.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 17.03.2023
Итоги торгов на БВФБ
на 17.03.2023
Курсы в банках
на 17.03.2023
Конвертация в банках
на 17.03.2023
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2023, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте