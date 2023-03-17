Польский перевозчик пытался незаконно ввезти из Германии в Беларусь 6 легковых автомобилей дорогих брендов на сумму более 2 млн рублей.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Государственном таможенном комитете, грузовик Renault, на котором перевозились машины, следовал через пункт пропуска «Козловичи».

По документам общая стоимость легковых автомобилей Porsche 2023 года выпуска, двух Tesla 2023 года выпуска, двух Mercedes-Benz 2022 года выпуска и Toyota RAV4 2020 года выпуска составляла порядка 1,3 млн рублей.

Брестские таможенники установили настоящую стоимость машин, которая оказалась в 1,5 раза больше заявленной. Такое нарушение законодательства позволило бы «сэкономить» на таможенных платежах около 115 тыс. рублей.

Брестской таможней начат административный процесс в соответствии с ч. 3 ст. 15.5 КоАП Республики Беларусь (представление недостоверных сведений о товарах). Санкцией статьи предусмотрен штраф в размере до 30% от стоимости предмета административного правонарушения.