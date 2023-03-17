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ЭКОНОМИКА РБ
В ВЕТКОВСКОМ РАЙОНЕ ПЛАНИРУЮТ ПОСТРОИТЬ НОВЫЙ МОСТ ЧЕРЕЗ РЕКУ СОЖ
15:10 17.03.2023
В Ветковском районе планируют построить новый мост через реку Сож. Такая информация прозвучала на встрече председателя Гомельского облисполкома Иван Крупко с коллективом коммунального жилищного унитарного предприятия "Ветковское".
Вопрос о строительстве моста на трассе Р30 Гомель-Ветка-Чечерск-Ямное задали работники КЖУП.
Иван Крупко отметил, что существующий мост расположен на автодороге республиканского значения.
"В планах приступить к строительству нового моста по левой стороне в 2024 году", - рассказал Иван Крупко.
По его словам, объект непростой. И разработка строительного проекта, начало которой запланировано на этот год, может занять месяцев восемь.
Также специалисты проведут проверку конструкций существующего моста - для их усиления, ремонта.
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