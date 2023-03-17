В Ветковском районе планируют построить новый мост через реку Сож. Такая информация прозвучала на встрече председателя Гомельского облисполкома Иван Крупко с коллективом коммунального жилищного унитарного предприятия "Ветковское".

Вопрос о строительстве моста на трассе Р30 Гомель-Ветка-Чечерск-Ямное задали работники КЖУП.

Иван Крупко отметил, что существующий мост расположен на автодороге республиканского значения.

"В планах приступить к строительству нового моста по левой стороне в 2024 году", - рассказал Иван Крупко.

По его словам, объект непростой. И разработка строительного проекта, начало которой запланировано на этот год, может занять месяцев восемь.

Также специалисты проведут проверку конструкций существующего моста - для их усиления, ремонта.