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ЭКОНОМИКА РБ


БЕЛАРУСЬ К 2030 ГОДУ РАССЧИТЫВАЕТ БОЛЕЕ ЧЕМ В ТРИ РАЗА НАРАСТИТЬ ОБЪЕМ ВЫРУЧКИ ОТ РЕАЛИЗАЦИИ МИКРОЭЛЕКТРОННОЙ ПРОДУКЦИИ


14:52 17.03.2023

Беларусь к 2030 году рассчитывает более чем в три раза нарастить объем выручки от реализации микроэлектронной продукции. Об этом заявил вице-премьер Петр Пархомчик на совещании о перспективах развития микроэлектроники, которое на базе холдинга "Планар" решил провести Лукашенко.

"Суммарный объем выручки от реализации продукции отечественной микроэлектроники и электронного машиностроения в 2025 году вырастет до $200 млн. К 2030 году достигнет $330-350 млн. И увеличится по сравнению с 2021 годом в 3,3 раза. Хочу подчеркнуть, что эти показатели являются программой-минимум", - сказал вице-премьер.

Он доложил, что данные в июне 2022 года на совещании по вопросам развития отечественной микроэлектроники поручения выполнены. Утверждена программа развития микроэлектронной промышленности Беларуси до 2030 года. Совместно с российской стороной определен перечень необходимых электронных компонентов и согласована дорожная карта развития микроэлектронного производства. Создан российско-белорусский центр фотошаблонов.

Кроме того, выполняется комплекс мер по обеспечению микроэлектронной отрасли квалифицированными кадрами. Научное обеспечение отрасли осуществляется НАН Беларуси. В настоящее время создан инновационно-промышленный кластер, которым определены перспективные направления исследований и разработок по созданию производств и изделий микроэлектроники.
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