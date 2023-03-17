ЭКОНОМИКА РБ

МАЛЫЙ И СРЕДНИЙ БИЗНЕС МИНСКА ЗА ЯНВАРЬ-ФЕВРАЛЬ ВНЕС В БЮДЖЕТ БОЛЕЕ 1,1 МЛРД РУБЛЕЙ

14:07 17.03.2023 За январь-февраль 2023 года субъектами малого и среднего бизнеса Минска внесено в бюджет 1 174,8 млн рублей. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС по Минску, эта категория плательщиков обеспечила 42,2% всех поступлений столицы. Всего в Минске зарегистрировано 113,0 тыс. субъектов малого и среднего бизнеса, из которых 39,6 тыс. организаций и 73,4 тыс. индивидуальных предпринимателей.